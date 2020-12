Vanaken zoekt troost: "Nu zo ver mogelijk geraken in de Europa League"

Hans Vanaken gaf de Brugse burger hoop. Uiteindelijk strandde Club Brugge met de meet in zicht. Geen Champions League, maar... Europa League.

Hans Vanaken zorgde een kwartier voor affluiten voor de 2-2. Club Brugge liet SS Lazio plooien en kraken, maar de Italianen braken niet. "We hebben de eerste helft fouten gemaakt. We lieten Lazio te veel voetballen."

"Die ultieme kans tegen de lat maakt het extra zuur", zucht de Gouden Schoen. "Maar we mogen trots zijn op onze campagne. Enkel Borussia Dortmund was te sterk voor. Maar we zitten nog in de Europa League en gaan zo ver mogelijk proberen geraken.