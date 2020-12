Rondje Champions League: Barça verliest zwaar op eigen veld, terwijl Manchester United koffers moét pakken

Club Brugge kreeg vanavond een ijskoude douche op het veld van SS Lazio, maar ook elders in Europa werd er gevoetbald in de Champions League. Een overzicht.

FC Barcelona 0 - 3 Juventus FC

Inclusief Lionel Messi én Cristiano Ronaldo. CR7 was zelfs goed voor twee doelpunten, terwijl de Vlo niet op het scorebord staat. Beide ploegen gaan met vijftien punten naar de volgende ronde.

Dynamo Kiev 1 - 0 Ferencvaros

Het is Dynamo Kiev de strijd om de derde plaats in de groep heeft gewonnen. Denys Popov zorgde voor het enige én heel belangrijke doelpunt van de wedstrijd. De Oekraïeners gaan naar de Europa League.

RB Leipzig 3 - 2 Manchester United

Een ultiem slotoffensief van Manchester United bracht geen zoden aan de dijk. RB Leipzig kwam 3-0 op voorsprong, maar in de slotminuten maakten the Red Devils het nog spannend.

Zenit FC 1 - 2 Borussia Dortmund

Borussia Dortmund wint in Rusland en eindigt zo als eerste in de groep, voor SS Lazio. Zenit FC slaagde er niet in om meer dan één punt te pakken. Axel Witsel zorgde overigens voor het winnende doelpunt.

Chelsea FC 1 - 1 FC Krasnodar

The Blues waren al zeker van de kwalificatie en kwamen vanavond met een B-elftal op de proppen. De bezoekers pakken dan wel een punt, maar veel meer dan een ticket richting Europa League levert dat niet op.

Stade Rennes 1 - 3 Sevilla FC

De Spaanse bezoekers winnen met ruim verschil en zullen ook na de jaarwisseling nog dansen op het Kampioenenbal. Jérémy Doku stond in de basis en werd tien minuten voor affluiten naar de kant gehaald.