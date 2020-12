Maes beseft dat hij als specialist ter zake werd binnengehaald: "Altijd als crisismanager begonnen"

'If you have a problem and no one else can help you, maybe you can call... Peter Maes'. STVV beseft dat ze in accuut degradatiegevaar verkeren en heeft met Maes een specialist in huis gehaal. "Ik weet hoe ik een club uit het moeras moet trekken", knikte die bij zijn persvoorstelling.

STVV kwam bij Maes uit nadat Kevin Muscat de trein maar niet op de rails kreeg. "Ik merkte dat de club mij hier echt wilde. Ik ben enorm gemotiveerd om STVV de resultaten te geven die ze nodig hebben en te strijden voor het behoud. In de eerste plaats moeten we zo snel mogelijk resultaten halen", aldus Maes. En hij is er klaar en voorbereid voor. "Ik heb veel tijd gehad en veel voetbal gekeken. Vanaf het moment dat ik hoorde dat er interesse was, heb ik al met een trainersblik naar de ploeg gekeken. Ik heb al een bepaald idee, maar ik laat me bijstaan door de mensen die al aanwezig zijn en de spelers nog beter kennen." Januari wordt volgens Maes de belangrijkste maand. Dan moet STVV er weer staan. "Eigenlijk zie je dat ik bijna altijd als crisismanager begin bij een ploeg. Ik weet dus hoe je een team uit een moeras moet trekken."