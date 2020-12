Bart Verhaeghe blikt terug op het Champions League-avontuur van Club Brugge: "Ruud moet die binnentrappen hé"

Club Brugge kwam dicht bij een overwintering in de Champions League, maar de bal van Charles De Ketelaere spatte in de absolute slotfase uiteen op de lat. Toch mag blauw-zwart terugkijken op een geslaagde campagne vooraleer het na de winter van start gaat in de Europa League.

"Die bal van Ruud Vormer moet er in he", lacht Bart Verhaeghe bij het herbekijken van de wedstrijdbeelden. De voorzitter benadrukt het gevoel van ontgoocheling dat nu nog steeds binnenin de club heerst: "De reactie na de wedstrijd van Charles De Ketelaere en Hans Vanaken sprak boekdelen. Toch mogen we fier zijn op ons Champions League-avontuur. We hebben acht punten gepakt. Verloren van het betere Dortmund, maar in de onderlinge duels tegen Lazio waren we gevaarlijk", vertelt Verhaeghe aan Het Laatste Nieuws.

Bart Verhaeghe is er van overtuigd dat de beste periode van Club Brugge er nog zit aan te komen: "We hebben ooit al eens kwartfinale gespeeld in de Europa League. Er zitten goede tegenstrevers tussen, maar Club Brugge zal een lastige tegenstander worden voor heel wat ploegen", concludeert de voorzitter.