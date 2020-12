Heeft het Tsjechisch voetbal nu een eigen Operatie Propere handen? Champions League-scheidsrechter mogelijk betrokken in matchfixing

Woensdag is er een bom ontploft in het Tsjechische voetbal. Scheidsrechter Pavel Kralovec zou volgens de nationale media betrokken zijn in een mogelijke zaak rond matchfixing.

Dinsdag leidde scheidsrechter Pavel Kralovec het Champions League-duel tussen Chelsea en Krasnodar in goede banen. Maar volgens de nationale media zou de politie geluidsopnamen hebben van een telefoongesprek met Roman Berbr, de vorige vicevoorzitter van de Tsjechische voetbalfederatie. Hierin vroeg Berb aan scheidsrechter Kralovec om Sparta Praag in de bekerfinale een handje te helpen tegen Slovan Liberec (Tegenstander van KAA Gent in Europa League).

Uiteindelijk won Sparta Praag de bekerfinale nipt met 2-1. De scheidsrechter kwam in opspraak nadat hij raad van de VAR had geweigerd en geen rode kaart trok voor een speler van Sparta Praag. Waar rook is, is vuur moest de politie gedacht hebben.

De Tsjechische bekerwinnaar, Sparta Praag, ontkent iets met deze zaak te maken te hebben en vraagt om een onderzoek door de autoriteiten.