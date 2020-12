Het had vele voeten in de aarde, maar er is dan toch een akkoord over de Beker van België



De Pro League en de amateurclubs stonden lijnrecht tegenover elkaar wat het uitstel van de bekermatchen betreft. Woensdag volgden nieuwe onderhandelingen. Dinsdag had een hele dag onderhandelen niks opgeleverd, woensdag lukte het dan toch: de Beker van België zal opnieuw worden uitgesteld. Dat laat de Belgische voetbalbond weten. De matchen werden eerder al uitgesteld naar 9 en 10 januari, maar gaan nu naar 2, 3 en 4 februari worden uitgesteld. Verder uitstel niet mogelijk Dat is nog steeds voor de start van de competitie in de amateurreeksen, maar toch al iets dichterbij de start half februari. "De kalender laat geen verdere mogelijkheden tot uitstel toe. Indien door de verlenging van de overheidsmaatregelen na 15 januari het amateurvoetbal niet kan heropstarten, zal de Croky Cup noodgedwongen verdergezet worden zonder de amateurclubs", klinkt het bij de voetbalbond.



