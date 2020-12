Voormalige Italiaanse superster plaatst Lukaku niet onder de categorie van wereldspitsen: "Hij heeft twee kabeljauws op de plaats van zijn voeten"

Romelu Lukaku bewijst week na week bij Inter dat hij uitgegroeid is tot een echte topspits. Al is niet iedereen overtuigd van de kwaliteiten van de Rode Duivel.

In een recent interview met France Football plaatste de Belgische recordschutter zich zelf bij de beste vijf schutters ter wereld. Een uitspraak die blijkbaar de gemoederen doet bedaren.

Volgens de Italiaanse ex-spits van Inter, Christian Vieri, is Lukaku zelfs de beste ter wereld. Antonio Cassano, ook ex-Inter en 39-voudig Italiaans international houdt er een heel andere mening op na.

"Firmino is beter dan hem en hij is pas 26. Lukaku heeft twee kabeljauws op de plaats van zijn voeten. Het is een fysieke speler. Hij zal nooit kampioen zijn. Zonder zijn lichaam, kan hij niet voetballen", verklaarde Cassano bij Bobo TV.

"Momenteel schat ik Benzema, Lewandowski, Firmino, Haaland, Aguero en Kane boven Lukaku. Ze zijn beter dan hem."