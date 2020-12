Keert huurling die hoge toppen (5 goals in 8 matchen!) scheert nog terug naar Club Brugge? Hij laat in zijn kaarten kijken

Hij doet het prima bij zijn nieuwe club. En dus rest de vraag: zien we hem na dit seizoen nog wel terug in de Jupiler Pro League?

Loïs Openda zit aan vijf goals en een assist in zijn laatste acht wedstrijden bij Vitesse. Met 25 op 33 doen ze volop mee in de Eredivisie dit seizoen.

2023

Niet slecht voor een huurling van Club Brugge. "Mijn huurbeurt? Dat was in goede verstandhouding met Club Brugge. Ik wilde spelen en tijdens de voorbereiding speelde ik nog goede matchen, maar Club blijft Club", klinkt het in Sport/Voetbalmagazine.

"Of ik na dit seizoen terug zal keren? Ze volgen me nog bij Club Brugge, dat is een goed teken. Maar ik geef me nu vol voor Vitesse, na het seizoen maken we de balans op", aldus de spits - die nog tot 2023 onder contract ligt bij blauw-zwart.