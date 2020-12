Clement had nog nooit eerder zo'n dubbel gevoel: "De grootste ontgoocheling uit mijn voetbalcarrière" en "Rome niet op één dag gebouwd, maar wel twee centimeter verwijderd om heel veel af te breken"

Dichter kun je er niet bij zijn Club Brugge zijnde. Het waren uiteindelijk enkele centimeters die blauw-zwart scheidden van een Europese overwintering in de Champions League. En dat met 10 man tegen een Lazio op volle kracht in Rome, Philippe Clement likt zijn wonden na de match.

Van de hel gingen ze bijna naar de hemel. Philippe Clement blijft dan ook met een enorm dubbel gevoel achter na de clash met Lazio. Enerzijds was de coach zo fier als een pauw op de prestatie van zijn spelers.

Mentaliteit die fans willen zien

"Om het op die manier nog zo spannend te maken met tien man... We hebben niet alleen het hart en de mentaliteit getoond, maar ook kwaliteit aan de bal. Tot de laatste snik zag ik mijn spelers vechten en erin geloven. Dit is waar onze club voor staat en wat onze fans willen zien.

"Deze mentaliteit moeten we de volgende maanden en jaren ook hebben. Dan wachten er ons nog veel mooie momenten. Dat Rome ook niet op één dag gebouwd is? Nee, maar we waren wel twee centimeter verwijderd om heel veel af te breken.."

Ambitieus in Europa League

Anderzijds kan je niet anders dan ontgoocheld zijn met het resultaat. “Noem dit gerust de grootste ontgoocheling uit mijn voetbalcarrière. Pak door ook mijn spelerscarrière maar bij. Daarom is het zo straf dat trots nog overheerst."

"Uiteindelijk mis je op een paar centimeters na, een heroïsche prestatie. Nu moeten we ambitieus zijn in de Europa League om daar het maximum uit te halen. En in de competitie ervoor zorgen dat we opnieuw de Champions League afdwingen.”