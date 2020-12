Verhaeghe alweer competitief: " Club zal ook in de Europa League voor veel ploegen een heel lastige tegenstander vormen"

Bart Verhaeghe is trots op wat zijn ploeg laten zien heeft in de Champions League. Terecht ook: "Vanuit heel Europa heb ik berichtjes gekregen", aldus de voorzitter.

Club greep wel naast 11 miljoen, maar daar was hij niet zo mee bezig. "Ik was vooral sportief ontgoocheld. Het financiële: so be it", aldus Verhaeghe in HLN. "Iedereen vond het jammer dat we niet doorgaan in de Champions League. Maar ze zeiden ook - en dat zijn mensen wiens mening je waardeert - dat Club er echt wel stond. Dat we die kwalificatie verdiend hadden."

De blik werd ook al gericht op de Europa League. "Zo ver mogelijk geraken. De Europa League is een heel moeilijke competitie, ook al hebben we er ooit al eens de kwartfinale gespeeld. We blijven natuurlijk met onze twee voeten op de grond, maar Club zal ook in de Europa League voor veel ploegen een heel lastige tegenstander vormen."