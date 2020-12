CIJFER VAN DE WEEK: 14: Goalgetters uit de Jupiler Pro League domineren Europa - en dat heeft goede reden

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week analyseren we de goalgetters uit de Jupiler Pro League in vergelijking met die in de rest van Europa.

En dan valt op: de aanvallers uit de Jupiler Pro League doen het goed. Zeer goed. Helemaal bovenaan vinden we Paul Onuachu bijvoorbeeld, met 14 goals uit evenveel wedstrijden (1077 speelminuten).

Ook Theo Bongonda staat in de top-10, met ondertussen toch ook al 10 goals in 11 wedstrijden. Ook Holzhauser scoorde al tien keer, maar had daar meer wedstrijden voor nodig.

De top-10:

1. Onuachu 14

2. Lewandowski 12

3. Calvert-Lewin 11

4. Ibrahimovic 10 (in 6 wedstrijden)

5. Haaland en Pedro Goncalves 10 (in 8 wedstrijden)

7. Mbappé 10 (in 9 wedstrijden)

8. Koita 10 (in 10 wedstrijden)

9. Son en Bongonda (10 in 11 wedstrijden)

Het is dus wel degelijk ook een beetje te wijten aan het feit dat de Jupiler Pro League ondertussen vijftien speeldagen ver is, in vergelijking met andere competities die nog niet zover staan.

Maar toch: het ligt ook aan de aantrekkelijkheid van het Belgisch voetbal in deze gekke coronatijden. Er is het verhaal Beerschot uiteraard, maar ook vele andere ploegen spelen zwierig spel. En dan mogen we nog onze goede doelmannen danken of het zou soms nóg veel spectaculairder zijn.