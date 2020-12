Nieuw onderzoek tegen Mogi Bayat? Politie valt binnen bij Nantes, Belgisch minister wil een en ander aan banden leggen

Het onderzoek in de zaak Propere Handen gaat nog steeds verder en ook in het buitenland zijn er verschillende onderzoeken gaande. Ondertussen is de Belgische regering ook volop aan het werk.

Michel Louwagie werd woensdag, net als twee weken geleden al eens, opnieuw ondervraagd in verband met de operatie Propere Handen. Hij werd opgeroepen als getuige en niet als verdachte. Ondertussen is de Franse politie op donderdag binnengevallen bij het Franse Nantes, waar spelersmakelaar Mogi Bayat veel in de pap te brokken heeft. Het Franse onderzoek zou wel los staan van het Belgische, meldt Het Laatste Nieuws. Van Peteghem Maar er zijn dus nog steeds onderzoeken bezig. Ondertussen is de Belgische Vivaldi-coalitie bezig met wetten te maken om een en ander aan banden te leggen, waarbij minister van Financiën Vincent Van Peteghem bezig is om het sociaal gunsttarief van clubs en spelers te veranderen. Er zou ook meer transparantie moeten komen op de bedragen die makelaars opstrijken, zodat ook daar meer kan gecontroleerd worden.