'Coach op het veld' Joachim Van Damme: "Vormer coacht ook heel opzichtig, maar niemand is zo verbaal aanwezig als ik"

Hij is een van de luidste spelers op de velden en ook de speler met de meeste overtredingen achter zijn naam. Toch is Joachim Van Damme van grote waarde voor KV Mechelen.

Joachim Van Damme is de eerste om te beamen dat hij nogal luidruchtig is op het veld. "De trainer doet de laatste tijd wel eens ­teken dat ik rustiger moet zijn omdat ik er soms wel wat over ga. Als ik mezelf dan bezig hoor op televisie, denk ik wel ‘oei’", liet de centrale middenvelder optekenen in Het Nieuwsblad.

In dat interview werd gevraagd naar de vergelijking met Ruud Vormer, ook heel 'aanwezig' op het veld. "Vormer coacht inderdaad ook heel ­opzichtig en stuurt zijn ploeg aan, maar ik denk niet dat er in eerste klasse iemand verbaal meer aanwezig is op het veld dan ik. Op dat vlak heb ik wel de grootste mond. Ik zeg alles wat ik denk. Of dat ­positief is, laat ik in het midden."