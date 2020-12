Wat is de impact van het Europees voetbal voor de Belgische clubs? Enkel Club Brugge geslaagd

Het blijft een vreemd gegeven: Belgische clubs doen er een jaar alles aan om zich te verzekeren van Europees voetbal, waarna het een seizoen later eerder een last dan een deugd blijkt te zijn.

Uiteraard is er de financiële realiteit: de miljoenen die een Europese campagne opleveren zijn meer dan welkom voor onze clubs. Maar ook dit jaar bleek een Europese campagne eerder een opgave dan een uitdaging, zeker na nederlagen in de eerste twee wedstrijden. Vraag dat maar eens aan Standard en AA Gent.

Nog meer dan anders heeft Europees voetbal ook zijn implicaties op de prestaties en resultaten in de eigen Jupiler Pro League. De kalender is al maandenlang overvol en de wedstrijden volgen zich in een rotvaart op. Wij maakten de vergelijking voor onze Belgische clubs: hoe groot is het verval na een Europese wedstrijd dit seizoen? Opvallend: enkel Club Brugge behaalde meer dan de helft van de punten na een midweekwedstrijd.

Club Brugge

- Punten wanneer geen Europese wedstrijd voorafging: 22/30 (73%)

- Resultaten na Europese wedstrijd: 8/15 (53%)

OHL uit: 2-1 V

KV Mechelen thuis: 2-2 G

KV Oostende uit: 1-3 W

Moeskroen uit: 0-0 G

Sint-Truiden thuis: 1-0 W

Antwerp

- Punten wanneer geen Europese wedstrijd voorafging: 18/30 (60%)

- Resultaten na Europese wedstrijd: 7/15 (47%)

Beerschot thuis: 3-2 W

Anderlecht uit: 1-0 V

Standard thuis: 1-1 G

OHL thuis: 3-2 W

Racing Genk uit: 4-2 V

AA Gent

- Punten wanneer geen Europese wedstrijd voorafging: 12/30 (40%)

- Resultaten na Europese wedstrijd: 4/15 (27%)

Racing Genk thuis: 1-2 V

Waasland-Beveren uit: 1-4 W

Anderlecht thuis: 1-1 G

Zulte Waregem thuis: 0-3 V

KV Oostende uit: 2-1 V

Standard

- Punten wanneer geen Europese wedstrijd voorafging: 19/30 (63%)

- Resultaten na Europese wedstrijd: 6/15 (40%)

Sint-Truiden uit: 2-0 V

KV Oostende thuis: 1-0 W

Antwerp uit: 1-1 G

Anderlecht uit: 0-0 G

KV Mechelen thuis: 2-2 G