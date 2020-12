Zeven covid-gevallen: Pro League moet andermaal wedstrijd in 1A uitstellen

Het aantal coronagevallen in ons land is aan het dalen en het is intussen even geleden dat er nog wedstrijden werden uitgesteld. Toch kampt een eersteklasser met een nieuwe uitbraak en de Pro League verleent hen uitstel.





