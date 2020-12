Hein Vanhaezebrouck legt vinger op Gentse wonde: "Wij missen leiderschap"

De Europese lijdensweg zit erop voor AA Gent. De Buffalo's kunnen zich nu volledig concentreren op de competitie, waarin ze nog een hele weg hebben af te leggen.

Op de persbabbel van vrijdag blikte HVH vooruit naar de match tegen Standard, dat maar liefst negen punten meer telt in de rangschikking. "Een klassement liegt nooit. Dus ja, ik denk dat zowel Standard als AA Gent staan waar ze verdienen te staan. We moeten proberen de kloof met Standard kleiner te maken, maar dat kan ik van bijna elke ploeg zeggen, want er staat niet veel meer achter ons."

Na een week in dienst heeft Vanhazebrouck al een goed zicht op het vlees dat hij in de kuip heeft. "Het is een heel brave groep. Ze missen leiders. Kwaliteit is er zeker in deze groep, maar de communicatie kan beter. Als dat niet in je zit, kan je geen topcommunicator worden. Jongens als Kums en Odjidja praten wel, maar het is te stil en mist zo impact. Maar als we dat allemaal proberen, kan dat een aantal procenten winst betekenen voor het team", beseft Vanhaezebrouck.