Leicester-trainer Brendan Rodgers vreest niet voor een vertrek van zijn Rode Duivel: "Hij is hongerig naar meer, maar het is traditioneel voor deze periode van het jaar"

Youri Tielemans is opnieuw bezig aan een indrukwekkend seizoen bij Leicester City. De Rode Duivel staat daarom ook in de belangstelling van heel wat Europese topclubs. Toch denkt Brendan Rodgers niet dat zijn middenvelder deze winter ander oorden zal opzoeken.

Leicester City draait opnieuw goed mee in de Engelse competitie, maar ook Youri Tielemans maakt individueel heel wat indruk bij zijn werkgever. Hij start in bijna alle wedstrijden en kan ook nog eens straffe statistieken voorleggen. Enkele Europese topclubs lijken deze winter dan ook een bod voor te bereiden voor de Rode Duivel.

Toch blijft zijn trainer Brendan Rodgers enorm ontspannen onder de situatie: "Youri Tielemans is een fantastisch getalenteerde speler. Hij houdt van voetbal en blijft hongerig naar meer. Het is traditioneel dat rond deze tijd agenten zich beginnen op te warmen aan het verpsreiden van zo een geruchten. Ik weet zeker dat het bij Youri ook zo is."

De 23-jarige Rode Duivel werd in 2019 na een succesvolle huurperiode definitief overgenomen van AS Monaco. Dit seizoen kwam hij al 11 keer in actie in de Engelse competitie. Daarin trof hij al driemaal raak.