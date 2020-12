🎥 Voormalig flankaanvaller van Genk scoort onwaarschijnlijk doelpunt in de Bundesliga en zet Leverkussen richting de leidersplaats

Zondag nam Bayer Leverkussen het in een belangrijk duel op tegen Hoffenheim Bij een overwinning sprong de Duitse subtopper naar de leidersplaats. Sterkhouder Leon Bailey brak de score op fenomenale wijze open.

De spanning bij Bayer Leverkussen zal zondagavond ongetwijfeld een eerste hoogtepunt bereikt hebben. De troepen van Peter Bosz zijn dit seizoen nog steeds ongeslagen. Bij een overwinning tegen Hoffenheim wipte het zelfs over Bayer München naar de leidersplaats.

Na vier minuten trof de thuisploeg meteen raak. Leon Bailey, ex-Genk, zette een individuele actie op en haalde vanop afstand verschroeiend uit. Met een geweldige krul verdween zijn poging in de verre bovenhoek. Prima start dus voor Leverkusen.

Op het halfuur stond de Jamaicaan opnieuw aan het kanon. Leverkusen kon na een gemakkelijke 4-1 overwinning de punten thuishouden. Het is nu ook de nieuwe competitieleider in Duitsland.

Leon Bailey was enkele jaren geleden nog actief op de Belgische velden. In 2016 kwam hij bij KRC Genk terecht. In zijn eerste seizoen scoorde hij meteen zes doelpunten voor de Limburgers. Het jaar daarop trof hij in een halfjaar tijd negen keer raak, zeven daarvan waren in de Europa League. Het wonderkind trok Europese topclubs naar de Luminus Arena. In 2017 vertrok hij voor 13 miljoen euro naar Bayer Leverkusen.

Daar moest de Jamaicaan het in een concurrentiestrijd opnemen tegen het Duitse toptalent Julian Brandt (nu Dortmund) en de ervaren Karim Bellarabi. Het was even wennen, maar in zijn tweede seizoen dwong hij meteen zijn plekje in het basiselftal af. Onder Peter Bosz groeide hij uit tot één van de sterkhouders van het Duitse team. De nog altijd maar 23-jarige flankaanvaller is dit seizoen al goed voor zeven doelpunten en zes assists in vijftien wedstrijden. Ondermeer Liverpool hengelt naar de diensten van de ex-Genkie.