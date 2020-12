Haar in de boter tussen Man U-ster en zijn manager? "Als je niet weet waarover je spreekt, zwijg dan"

Na de uitspraken van Mino Raiola over Paul Pogba is er in Engeland heel wat commotie ontstaan. De Italiaan had gezegd dat Manchester United hem moet verkopen, maar dat werd maar matig geapprecieerd.

Pogba voelde zich nu verplicht om op Instagram te reageren. Hij werd al gelinkt aan een terugkeer naar Juventus, waar Raiola ook goeie contacten heeft. Maar nu lijkt hij de woorden van zijn manager te weerleggen. "Ik heb altijd gevochten voor deze club en ik zal dat ook altijd blijven doen. Voor de club, voor mijn ploegmaats en voor de fans", schreef hij. "Alle blabla is niet belangrijk. Wat er in de toekomst zal gebeuren, dat is nog veraf. Alleen vandaag telt en ik ben 1000 procent toegewijd aan deze club. Samen staan we altijd sterker. Alles is duidelijk tussen mij en de club. Dat zal ook zo blijven. Als je niet weet waarover je spreekt, zwijg dan."