Waasland-Beveren schrijft geschiedenis: "Fijn fotootje te nemen wetende dat je in geschiedenisboeken staat"

Het is Waasland-Beveren gelukt: dankzij een overwinning in Mechelen pakt het 13 op 15. Dat is de beste reeks die de club ooit neerzette op het hoogste niveau. De vorige recordreeks werd in 2016 geboekt onder Philippe Clement. Nu kan Nicky Hayen dit op zijn cv zetten.

Ook met dank aan Daan Heymans, die Waasland-Beveren met een goal en een assist voorbij KV Mechelen loodste. "Het doet enorm veel deugd dat we na die goeie competitiestart een beetje geschiedenis schrijven", zegt Heymans. "Al is het niet het allerbelangrijkste."

De goede resultaten uit de voorbije weken hebben ook tijdens het treffen met Mechelen geholpen. " Nu zie je dat we terugvechten na die rode kaart. Die heeft ons wel geholpen, daar moeten we niet belachelijk over doen. We hebben nu ook een tikkeltje geluk. Al tonen Koita en Bertone ook op training dat ze een goed afstandsschot hebben, het is niet allemaal geluk."

Het is eveneens een cadeau voor de fans. "De supporters van Waasland-Beveren hebben niet de makkelijkste tijden achter de rug. Ik denk wel dat zij hier ook van kunnen genieten. Dit zijn natuurlijk de wedstrijden die je wil spelen met publiek."

In welke mate waren de spelers in aanloop naar de match bezig met die mogelijke recordreeks? "Binnen de groep leefde het vooraf niet echt. Na de wedstrijd werd het ons wel gezegd. Het is wel fijn dat je dan een fotootje kan nemen, wetende dat je in de geschiedenisboeken staat."

Dat stelde ook trainer Nicky Hayen met veel tevredenheid vast. "Daardoor ook die uitbarsting in de groep. We wilden vooraf geen druk leggen. Veertig minuten lang zag het er totaal niet naar uit dat we 13 op 15 gingen halen. Ik heb als trainer de slechtste en de beste reeks uit de clubgeschiedenis neergezet. We blijven dus waken voor euforie."