Antwerp en Club Brugge kennen straks hun Europese tegenstanders: hoe kijken Leko en Clement naar de loting?

Zondag stonden ze nog tegenover elkaar op de Bosuil, maar vanmiddag gaan Club Brugge en Antwerp zij aan zij in de trommels. Om 13:00u wordt er in Nyon immers geloot voor de zestiende finales van de Europa League.

Op de persconferentie na de wedstrijd gaf Philippe Clement aan dat het hem werkelijk niet uitmaakte wie de tegenstander zal worden na nieuwjaar. "Ik ben een heel gemakkelijke mens... Op dat vlak", knipoogde hij. Club Brugge is reekshoofd bij de loting en ontloop zo enkele topteams. Toch behoort een dubbele confrontatie met pakweg RB Salzburg of Benfica nog tot de mogelijkheden.

Ivan Leko besefte dan weer dat het al een huzarenstukje was om zich met de Great Old te plaatsen voor de volgende ronde. "Ik hoop op ploegen als Rangers, PSV of Ajax. Tegenstanders waartegen we toch een kans kunnen maken, zonder te gaan beweren dat dat slechte ploegen zijn."

