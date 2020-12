Opvallend: huidige leiders uit de grootste 5 competities komen na nieuwjaar uit in Europa League

Het is best opvallend wanneer we kijken wie momenteel aan kop staat in de 5 grootste competities: Spanje, Engeland, Italië, Duitsland en Frankrijk. Allen komen ze na nieuwjaar in actie in de Europa League, en dus niet in de Champions League.

Sterker nog! Als we kijken naar de top-12 dan is er geen enkele leider die (nog) actief is in de Champions League. Maar liefst 10 van de 12 huidige leiders verdwijnen straks bij de loting in de trommel voor de Europa League. Een indicatie voor het vreemde jaar waarin we momenteel zitten? De 12 leiders uit de beste 12 landen 1) Spanje: Real Sociedad

2) Engeland: Tottenham

3) Italië: AC Milan

4) Duitsland: Bayer Leverkusen

5) Frankrijk: Lille OSC

6) Portugal: Sporting Lissabon (uitgeschakeld in laatste voorronde EL, door LASK)

7) Rusland: Zenit St Petersburg (uitgeschakeld in CL, door Club Brugge)

8) Nederland: Ajax

9) België: Club Brugge

10) Oostenrijk: Red Bull Salzburg

11) Schotland: Rangers FC

12) Oekraïne: Dinamo Kiev