Portret Rangers FC: de Schotse invincibles die net zoals Antwerp van ver moesten terugkomen

Antwerp zag maandagmiddag Rangers FC uit pot 1 komen tijdens de loting voor de 1/16 finale van de Europa League. Geen onhaalbare kaart, maar ook geen hapklare brok, zoals ze bij Standard konden ondervinden. Net zoals Antwerp speelde de club niet zo lang geleden nog in tweede klasse en zelfs lager.

Na José Mourinho in de groepsfase treft Antwerp in de 1/16 finale van de Europa League opnieuw een grote naam als trainer. De Great Old ontvangt op donderdag 18 februari de Rangers van Liverpool-icoon Steven Gerrard. Op 25 februari trekken Ivan Leko en de zijnen naar het Ibrox Stadium in Glasgow.

Invincibles

Voor de Rangers wordt het tripje naar de Bosuil de tweede Belgische verplaatsing van dit seizoen. De Schotten zaten in dezelfde poule als Standard en pakten tweemaal de volle buit tegen de Rouches. In Luik met een fantastische goal vanop de eigen helft van Kemar Roofe, ex-Anderlecht. In Schotland kwamen de Rangers 0-1 en 1-2 achter om later met 3-2 te winnen.

Je bent dus nooit klaar met Rangers FC. Meer nog; de club is dit seizoen nog ongeslagen, zowel in de Schotse competitie als in Europa. Hun laatste officiële nederlaag dateert van 27 matchen geleden. De 1-0 nederlaag tegen Bayer Leverkusen op 6 augustus betekende ook meteen de uitschakeling in de 1/8 finales van de Europa League. Daarna volgden 22 zeges en 4 gelijke spelen.

Belgische link

Zoals hierboven vermeld draagt Kemar Roofe nu het shirt van Rangers FC. Vorig seizoen kon hij zich nooit echt doorzetten bij Anderlecht (7 goals en 3 assists in 1.434 minuten). In Schotland is hij veel bepalender (8 goals en 1 assist in 885 minuten). Ook Ianis Hagi (ex-Genk) lijkt in Schotland beter zijn draai te vinden dan in België.

De enige Belg die in actie kwam voor de Schotse club is Thomas Buffel. In januari 2005 maakte hij zijn toptransfer van Feyenoord naar Schotland, om in 2008 naar Cercle Brugge te trekken.

De twee wedstrijden tegen Standard waren de eerste duels tegen een Belgische club in lange tijd voor Rangers. In de Champions League-campagne van 1992/93 waren er twee duels tegen Club Brugge. In glasgow won Rangers met 2-1, in Brugge werd het 1-1. De enige nederlaag tegen een Belgische club dateert van februari 1962 toen Standard met 4-1 won.

Uit de as herrezen

In 2012 ging de club failliet en werd het gedwongen om een doorstart te maken in de vierde klasse. Op twee jaar tijd stond de club alweer in tweede klasse om nog eens twee jaar later haar comeback te maken in de Schotse Premiership. Ze werden meteen derde in 2017 en van 2018 tot 2020 werden ze driemaal vicekampioen na eeuwige rivaal Celtic.

Hun verblijf in de lagere regionen was dus niet zo uitgerekt als dat van Antwerp en ze zijn ook al een jaar langer opnieuw actief in de hoogste klasse. Dit seizoen zijn ze echter weer de uitgesproken titelfavoriet. De voorsprong op een wisselvallig Celtic bedraagt 13 punten. Hun vorige landstitel dateert van 2011.