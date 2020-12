Spelersvakbond trekt aan alarmbel: "Zitten hiaten in systeem" en "Gezondheid kan niet worden gegarandeerd"

Bij Eupen en Beerschot is er een corona-uitbraak en zo gaan enkele wedstrijden deze week niet doorgaan. Eerder hadden ook vele andere ploegen al te kampen met positieve tests.

Zowat alle ploegen werden al minstens een keer geconfronteerd met het coronavirus, diverse wedstrijden werden daardoor al uitgesteld.

De eerste inhaalgolf van wedstrijden is ondertussen achter de rug, maar opnieuw stapelen de in te halen wedstrijden zich op. En de kalender zit al overvol.

Vrees

Rest de vraag: vanwaar komen al die positieve tests toch? "Er zitten hiaten in het systeem", merken ze op bij spelersvakbond Sporta tegen Het Laatste Nieuws. "Geen enkele ploeg kan corona buiten houden. Enkel de ploegen maandenlang opsluiten in een resort zoals in het NBA is een optie, maar dat is onhaalbaar."

En dus hinken ze bij Sporta op twee gedachten: "We hebben niet liever dan dat het profvoetbal kan blijven doorgaan, maar het is intussen duidelijk dat de gezondheid niet kan worden gegarandeerd. Ik vrees de dag dat er een voetballer met zware klachten in het ziekenhuis belandt of dat er iemand blijvende letsels overhoudt aan een besmetting."