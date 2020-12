Biedt de uitbreiding kansen voor Beerschot? 'Na de Mannekens heeft Sheffield nu ook Franse zusterclub'

Beerschot is anno 2020 (deels) eigendom van prins Abdullah bin Mosaad. Daardoor zijn er nauwe banden met het Engelse Sheffield United. Daar komt binnenkort een Frans zusje bij.

Beerschot VA kan via Sheffield United spelers naar het Kiel halen die onder normale omstandigheden quasi onhaalbaar zijn. Hét perfecte voorbeeld: Ismaila Coulibaly mag eerst drie jaar rijpen in het Olympische stadion alvorens de sprong over het Kanaal te wagen.

La Nouvelle République weet dat prins Abdullah bin Mosaad binnenkort een derde club aan de portefeuille gaat toevoegen. United World Holding heeft namelijk een bod uitgebracht op het Franse Châteauroux.

Project à la Beerschot

De prins heeft er eenzelfde plan als het project waar hij destijds bij Beerschot is ingestapt. Het bestuur van de Franse tweedeklasser buigt zich op 23 december over het project. De verwachting is dat de handtekeningen vlak na de jaarwisseling op papier zullen staan.