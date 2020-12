Marc Coucke is duidelijk over een eventuele verkoop van RSC Anderlecht en geeft toe: "Misschien was ik de juiste persoon niet"

Dinsdagavond is Marc Coucke te gast in Het Huis, na zes jaar aandringen. Er werd alvast voorbeschouwd op die episode.

Zo liet Marc Coucke zich onder meer uit over de eventuele verkoop van RSC Anderlecht nu of in de nakende toekomst.

"Een verkoop is niet aan de orde, zelfs niet na een titel", liet Coucke optekenen in Het Huis - meteen een duidelijke boodschap.

Nog dit jaar proberen Coucke en co een overeenkomst te vinden met de minderheidsaandeelhouders over een eventuele kapitaalsinjectie.

"Ik moet ook durven toegeven: in deze wereld en in die club was ik misschien de juiste persoon niet", klonk het nog op de vraag van Eric Goens wat hij dacht toen er 'Coucke buiten' werd gescandeerd door de fans.