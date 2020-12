Hoe Oud-Heverlee Leuven in januari 2019 in volle crisis het koopje van de laatste jaren deed en daar nog steeds van profiteert

De reguliere competitie is halfweg en de twee promovendi, Beerschot en Oud-Heverlee Leuven, kamperen erg knap in de top-4. Aan Den Dreef heerst het trio Kamal Sowah, Xavier Mercier en Thomas Henry. Die laatste scoort de laatste weken aan de lopende band. Een bloemlezing.

Een voetballeek zal de wenkbrauwen eens fronsen bij het bekijken van de clubs waar Thomas Henry zijn brood verdiende voor hij in België neerstreek: Beauvais, Fréjus-Saint-Raphaël, Nantes B en Chambly (foto hieronder, Instagram 2017). In de zomer van 2018 haalde AFC Tubize de toen 24-jarige spits naar ons land, maar lang konden ze daar niet van profiteren.

Henry begon als vaste spits aan het seizoen 2018/19 en scoorde in het openingstweeluik telkens tweemaal tegen Beerschot (3-3) en Lommel (2-2). Tubeke zat in financiële moeilijkheden en was al snel de gedoodverfde degradatiekandidaat, samen met Roeselare, Lommel en... OHL.

Tubize uitgeteld

Op 13 januari 2019 scoorde Henry zijn elfde en laatste doelpunt voor Tubize. De Fransman deed dat op speeldag 21 in de 0-2 zege tegen... OHL. Vier dagen later was zijn transfer naar OHL in kannen en kruiken. Een slimme zet van de kapitaalkrachtige zusterclub van Leicester City, dat zo een rechtstreekse concurrent in één klap fel verzwakte.

Tubize pakte eerst nog 4 op 6 na het vertrek van Henry en vervolgens 0 op 15. In de play-down, een play-off met gehalveerde punten, werd Tubize troosteloos laatste na Lommel en Roeselare. Het verschil met OHL bedroeg maar liefst 11 punten. Henry was goed voor 5 goals en 2 assists in zijn eerste halve seizoen (13 matchen) bij zijn nieuwe club.

Van degradatiekandidaat ging het naar promotiekandidaat, want in de heenronde van het seizoen 2019/20 in 1B pakte OHL de eerste periodetitel. Levensbelangrijk, zo bleek achteraf, want de club kon door de hertekening van de competitieformule in 1A promoveren ondanks de verloren promotiefinale tegen Beerschot.

Met 8 goals en 2 assists droeg Henry een aardig steentje bij aan die gewonnen periodetitel. Vanaf dit seizoen mag hij zich tonen op het hoogste toneel in België en ook in 1A is hij voor elke verdediging een absolute gesel. Zijn cijfers, en die van OHL, zijn ronduit indrukwekkend.

De promovendus is de enige ploeg die dit seizoen al in elke wedstrijd scoorde. Slechts in vier matchen was Henry zelf niet betrokken bij een goal, waarvan hij er een volledig aan de kant bleef door blessureleed.

7 (of 10) op een rij

Op 24 oktober scoorde hij in de 2-1 zege tegen Club Brugge en sindsdien scoorde Henry in elke competitiewedstrijd. Goed voor zeven matchen op rij, met de hattrick tegen KV Kortrijk, de eerste in zijn carrière, als absolute hoogtepunt. Tellen we de assists er ook bij dan is de intussen 26-jarige Fransman in tien opeenvolgende wedstrijden betrokken bij een goal.

Of hij die geweldige statistiek nog even kan doortrekken zal de toekomst uitwijzen. Wat ondertussen wel vaststaat is dat OHL een spits heeft waar andere clubs, zelfs de topploegen, naar hunkeren.