Oud-Heverlee Leuven mist resem kansen en krijgt ondanks dubbele voorsprong het deksel op de neus: Da Costa van goudwaarde voor Moeskroen

Oud-Heverlee Leuven is bezig aan een indrukwekkende reeks. Bij een vierde overwinning op rij naderde de promovendus zelfs tot op twee punten van competitieleider Club Brugge. Maar de geblesseerde topschutter werd duidelijk gemist in de voorhoede van Leuven dat een reeks aan kansen onbenut liet.

Een duel tussen twee ploegen die bulkten van het vertrouwen. Moeskroen gaf dit weekend zijn rode lantaarn door na een verrassende thuisoverwinning tegen Beerschot. Oud-Heverlee Leuven doet het met een vierde plaats in het klassement dan wel een pak beter, het zag vlak voor de aftrap topschutter Thomas Henry uitvallen met een enkelblessure. een mentale boost voor de Henegouwers?

De wedstrijd ontbrak aan tempo. Het was dus ook lang wachten op een eerste echte grote kans. Die komt er uiteindelijk na een uittrap van Moeskroen-doelman Koffi. De Leuvense verdediging verkeek zich op de hoge bal. Olinga ging er meteen vandoor en stormde alleen richting doel. De voorsprong leek een feit, maar de Venezolaanse doelman bracht uitstekend redding met de voet.

Het nut van scheenbeschermers

De reactie van OHL liet niet lang op zich wachten. Aanvaller Tamari probeerde het eens vanop afstand. De bal leek in het doel te verdwijnen, maar Koffi hield met een geweldige kattensprong zijn netten schoon. Daarna werd de wedstrijd even opgeschrikt. Kamal Sowah kwam veel te laat op Marko Bakic. Hij trapte hem vol op de scheenbeschermers, een geluid dat hoorbaar was tot buiten het stadion. De middenvelder schreeuwde het uit van de pijn, maar de dader ontving slechts geel. Kamal Sowah ontsnapte hier toch aan een uitsluiting.

Moeskroen moest het op aanvallend vlak vooral hebben van afstandsschoten. Vlak voor rust kwam Les Hurlus wel nog wel eens piepen via Fabrice Olinga. De aanvaller slingerde zich voorbij Ngawa maar kon de alleenstaande Xadas niet bereiken. Niet veel later strafte OHL het slecht verdedigen bij Moeskroen genadeloos af.

Henry-vervanger treft raak

Daan Vekemans trapte eerst nog een gat in de lucht, maar de thuisploeg gaf de bal meteen terug cadeau. Casper De Norre pikte de bal op en zette Tibault Vlietinck op weg naar het openingsdoelpunt. Vlak voor rust voorkwam Koffi met een mooie parade de dubbele voorsprong.

We gingen dus rusten met een 0-1 stand in het voordeel van de bezoekers. Het had nochtans een tijdje niets op de mat gelegd, maar een furieus slotoffensief werd dan toch beloond.

OHL verdubbelde na rust meteen de score vanop de stip. Koffi kon een flauw schotje van Sowah niet klemmen. De doelman probeerde zijn foutje recht te zetten, maar Xavier Mercier was sneller op de bal en ging neer. David Hubert verzilverde de strafschop tegen zijn ex-club. De bezoekers leken nu echt op weg naar een 12 op 12.

Daarna morste Oud-Heverlee met kansen, maar liefst drie grote mogelijkheden werden door de Leuvenaars de nek omgewrongen. Thibault Vlietinck kwam oog in oog te staan met Koffi, maar opnieuw voorkwam de doelman een treffer. In de tegenaanval toonde Moeskroen wel efficiëntie. Een snelle aanval werd afgewerkt door Da Costa. Dan toch nog spanning in het slotkwartier.

Niet veel later was Nuno Da Costa daar weer. Het missen van kansen brak Oud-Heverlee Leuven dan toch heel zuur op. Het geeft de voorsprong op kinderlijke manier uit handen. Kwelduivel van dienst? Nuno Da Costa. Meer zelfs, in de slotfase van de wedstrijd kwam Moeskroen nog heel dicht bij een derde treffer.

Oud-Heverlee Leuven ziet een overwinning door de neus geboord worden. Het teerde op de counter en kreeg voldoende mogelijkheden om de wedstrijd te beslissen, maar het verzuimde de wedstrijd af te maken en kreeg in de slotfase het deksel op de neus na een dubbele treffer van Da Costa. Het was nochtans enorm dicht bij een gedeelde tweede plaats met KRC Genk.