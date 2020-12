Rondje langs de Europese velden: Wolves bezorgt Chelsea héél koude douche, Witsel en ploegmaats winnen in Bremen

Niet alleen in de Jupiler Pro League staat er deze week midweekvoetbal op het programma. We brengen hier een overzicht van de belangrijkste wedstrijden.

Wolverhampton Wanderers 2 - 1 Chelsea FC

Olivier Giroud bracht The Blues op voorsprong, maar uiteindelijk gaan Leander Dendoncker en ploegmaats met de volle buit lopen. Het was overigens een héél bittere pil voor de troepen van Frank Lampard. Het winnende doelpunt werd in minuut 95 (!) gescoord.

Manchester City 1 - 1 West Bromwich Albion

The Citizens - met Kevin De Bruyne tussen de krijnlijnen - slaagde er vanavond niet in om te winnen van promovendus en het nummer voorlaatste in de stand. In datzelfde klassement blijft Manchester City in de buik van het klassement hangen.

Werder Bremen 1 - 2 Borussia Dortmund

Marco Reus schonk Gelb und Schwarz in de slotfase de volle buit. Borussia Dortmund blijft zo in het spoor van leider Bayer Leverkusen. Voor de volledigheid: enkel Axel Witsel stond vanavond op het veld.

Overige resultaten:

Eintracht Frankfurt 3 - 3 Borussia Mönchengladbach

Hertha BSC 0 - 0 Mainz 05

VfB Stuttgart 2 - 2 Union Berlin

Udinese 0 - 0 Crotone FC

Benevento 1 - 1 SS Lazio