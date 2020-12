Jan Vertonghen weet waar hij zijn carrière gaat afsluiten en blikt terug op Belgische en Nederlandse interesse

Jan Vertonghen verraste in augustus met een transfer naar Benfica. De Rode Duivel was einde contract bij Tottenham en wou warmere oorden opzoeken. Een Belgische club of een terugkeer naar Nederland was echter niet aan de orde.

Jan Vertonghen blikte bij Sporza terug op die keuze voor Benfica. "Ik was er snel uit dat ik niet in de Premier League wou blijven. We wilden naar het zuiden", legde hij uit. Toen Benfica interesse toonde kreeg hij meteen een goed gevoel. Carrière afsluiten bij Benfica Als zijn driejarig contract in Lissabon erop zit, zal Vertonghen 36 jaar zijn. Het wordt dus waarschijnlijk zijn laatste club. "Zeg nooit nooit, maar dit is mijn laatste bestemming. Misschien doe ik er nog een jaartje bij, maar het is 99% zeker dat ik hier afsluit. En er was ook Belgische en Nederlandse interesse. "Er zijn wel telefoontjes geweest van Nederlandse en Belgische clubs. Niets negatiefs over Belgische clubs, zeker als je kijkt naar Club Brugge en de potentie bij Anderlecht, maar ik wou echt naar het zuiden."