Na Dorsch en Yaremchuk de volgende lofrede op Vanhaezebrouck: "Dankzij hem maken we nu minder fouten achterin"

Na onder meer Yaremchuk en Dorsch was het na de 3-0 zege van AA Gent tegen Waasland-Beveren aan een volgende speler om de loftrompet van Hein Vanhaezebrouck te zingen.

Aan het woord deze keer: centrale verdediger Michael Ngadeu. "Het was lang geleden dat we nog eens een clean sheet hadden en nu is het ons wél gelukt."

Vertrouwen

"We winnen nu twee keer na elkaar en gaan vol vertrouwen de volgende wedstrijd in Brugge tegemoet. Vanwaar het feit dat we nu minder fouten maken?"

"Dat heeft te maken met de coach. Als een ploeg niet draait, dan wordt iedereen onzichtbaar. Vanhaezebrouck heeft de fouten geanalyseerd en opgelost. Dat zie je aan alles."