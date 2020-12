Club Brugge gaat in januari vol voor Origi en Vincent Mannaert zal bij club én speler deze argumenten op tafel gooien

Club Brugge gaat tijdens de winterstop een nieuwe poging doen om Divock Origi naar België te halen. De kans is héél klein, maar Vincent Mannaert gelooft in zijn argumenten.

Club Brugge deed al eens navraag naar de voorwaarden van Divock Origi, maar de 29-voudig Rode Duivel was nooit op de markt. Hij was de eerste keuze om Mohamed Salah, Sadio Mané of Roberto Firmino te vervangen én was een halve volksheld bij de fans van Liverpool FC na zijn doelpunten in de Champions League.

De kaarten zijn echter anders geschud. Origi komt amper van de bank bij the Reds en mag in januari vertrekken. Borussia Dortmund, Wolverhampton Wanderers en Newcastle United zijn kandidaat om hem over te nemen, maar ook Club Brugge ziet een héél grote kans om hem naar België te halen.

Vooreerst moet Liverpool overtuigd worden. Waarom een uitleenbeurt en geen definitieve transfer? Simpel: in de JPL én in de Europa League zal Origi zeker zijn van een basisplaats én van een Duivelse selectie voor het EK. 1 + 1 = 2? Liverpool zal deze zomer meer kunnen verdienen als de aanvaller zich in de kijker kan spelen.

Grote competitie of EK?

En dan de speler zelf. Nogmaals: Origi weet dat hij in België - als hij zijn normale niveau haalt tenminste - zal schitteren. Daarbovenop maakt hij een grote kans op prijzen. In de Premier League en zeker bij Borussia Dortmund is die basisplaats een pak minder zeker. Voor het EK kan je toch je dromen wel eventjes uitstellen?