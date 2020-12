🎥 Owngoal van het seizoen bekend? Dejan Lovren heeft alvast nominatie beet

Heeft Dejan Lovren nu al de owngoal van het seizoen gemaakt? De verdediger, die in de zomer de overstap maakte van Liverpool naar Zenit, scoorde een opvallend eigen doelpunt in de wedstrijd tussen Zenit en Spartak Moskou.

Zo lijkt hij een bal met de borst rustig te willen terugspelen op zijn doelman, maar in plaats daarvan lobt hij de bal met zijn borst in eigen doel. Zenit won de wedstrijd uiteindelijk wel met 3-1 en blijft zo aan de leiding staan.

To lob your own keeper, with your chest. That takes some skill. That’s why Dejan Lovren is one of the world’s best defenders.



Rating: 7.9/10 #LFC #Zenit

pic.twitter.com/5LQVfezT5l