Eén keer moest deze Carolo zich tonen en hij stond er: "Ik blijf passie en werklust tonen, anders kan ik beter op pensioen gaan"

Nieuwtje van de dag: Nicolas Penneteau heeft corona gehad. Niemand die dat wist, want de doelman zat de voorbije matchen steevast op de bank. "Maar het was tijdens een interlandperiode." De 39-jarige doelman kreeg zijn plek terug en ontgoochelde niet tegen Anderlecht.

Niet dat Penneteau pakken werk had, integendeel zelfs. Maar die ene keer dat hij er moest staan, stond hij er ook echt. "Ik wist dat er in deze match weinig kansen gingen vallen, dus moet je geconcentreerd blijven, want je weet dat je één keer belangrijk gaat worden. Wij hebben de kansen gekregen, zij hadden er eentje. Het was een gesloten match, maar we hebben wel veel pogingen gedaan om aan te vallen."

De vreugde achteraf was navenant. Ook bij Penneteau, die de voorbije vier matchen op de bank moest zitten. Rémi Descamps kreeg de voorkeur, maar verrassend genoeg verklaarde Karim Belhocine voor de match dat hij covid gehad heeft. "Ja, gelijktijdig met Rémi. Het was wel tijdens een internationale break. Dat ik even mijn plaats verloor? Het belangrijkste is dat de ploeg wint, maar ik heb steeds de werklust en de passie behouden. Anders kan je maar beter op pensioen gaan", aldus de veteraan.