🎥 Rapha vs Rafa: Beerschot zet kandidatuur Holzhauser in de verf met schitterend filmpje

Online is het al wekenlang een dingetje: wie wint de Gouden Schoen, Rapha of Rafa? Of gaat er misschien een derde hond mee aan de haal? Vrijdag deelde Beerschot een erg mooi filmpje om de kandidatuur van Holzhauser kracht bij te zetten.

Holzhauser en Refaelov zijn de twee topfavorieten voor de Gouden Schoen, die half januari wordt uitgereikt. Op sociale media is het gelobby in beide kampen al wekenlang aan de gang. Elke goede actie wordt uitvergroot, elke mindere match wordt afgestraft door het andere kamp. Begin december zette de Great Old Lior Refaelov in de bloemetjes met onderstaand filmpje. Meer dan 𝟮𝟱𝟬 wedstrijden in België

Meer dan 𝟮𝟰 karaat zuivere passes en goals

Meer dan 𝟭𝟬 jaar op topniveau



💎 « Dieje gast is gewoon briljant » 💎 pic.twitter.com/ckSDuVm2f5 — Royal Antwerp FC (@official_rafc) December 7, 2020 Beerschot kon niet achterblijven en bleef in de 'diamantsfeer'. Vrijdag postten ze een erg knap filmpje met enkele hoogstandjes van hun Oostenrijkse dirigent. Getiteld: 'The golden artist'. The Golden Artist. 🖌️#TogetherWeBuildHistory pic.twitter.com/H4mF49mq8L — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) December 18, 2020