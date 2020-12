Bob Peeters: "Waasland-Beveren in eerste klasse houden is een van mijn strafste prestaties"

De topper Westerlo-Union van zondag wordt voor Bob Peeters de 300e match als T1. 'Lange Bob' doorzwom heel wat watertjes en leerde de mooie, maar ook de minder mooie kanten van het trainersvak kennen.

Zo werd Bob Peeters bij AA Gent ontslagen na amper 63 dagen. "Het was een foute keuze, van de club en van mezelf', vertelt Peeters daarover in GVA. "Ik deed het uit revanche na mijn ontslag bij Cercle, maar was uitgeblust en mentaal niet klaar."

Een van zijn grootste verwezenlijkingen maakte Peeters naar eigen zeggen klaar bij Waasland-Beveren. "Daar het behoud verzekeren is een van de strafste prestaties uit mijn carrière. Zelfs Mourinho had dat niet kunnen klaarspelen, zei Wesley Sonck. Standard-trainer Guy Luzon was dan weer onder de indruk van de heksenketel op de Freethiel. De fans gingen helemaal mee in dat verhaal."

ontslag op de bus

Het vreemdste moment? Ontslagen worden als coach van Lokeren op de spelersbus, nota bene na een overwinning tegen Westerlo. "Ik was een pint aan het drinken en aan het lachen. Leuk was dat niet, maar ik kon met de kop omhoog vertrekken."