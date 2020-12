Dit zijn de geweldige cijfers van Toni Kroos: de middenvelder behoort tot de beste passers van de wereld

Veel ballen veroveren en er weinig kwijtspelen, dat zijn zowat de belangrijkste taken van een middenvelder. Toni Kroos bewijst met deze cijfers dat hij thuishoort in het rijtje met de allerbeste middenvelders

Toni Kroos is met zijn 30 jaar nog lang niet versleten. De middenvelder van Real Madrid is van grote waarde in het team van Zinedine Zidane. Dat hij één van de beste passers in de wereld is, bewijst deze statistiek.

Toni Kroos in zijn laatste wedstrijden:

- tegen Athletic Bilbao: 87 passes (97% succesvol)

- tegen Athlético Madrid: 87 passes (97% succesvol)

- tegen Borussia Mönchengladbach: 90 passes (97 succesvol)

- tegen Sevilla: 47 passes (92% succesvol)

- tegen Shakhtar Donetsk: 86 passes (92% succesvol)

- tegen Alavés: 57 passes (90% succesvol)

- tegen Inter Milaan: 128 passes (97% succesvol)

- tegen Villareal: 77 passes (94% succesvol)

Toni Kroos heeft in Madrid nog een contract tot juni 2023.