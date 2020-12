John van den Brom moet voor het eerst puzzelen: Kouassi in de ploeg of geliefkoosde systeem?

Racing Genk gaat vanavond op zoek naar een driepunter tegen KV Kortrijk, na de nederlaag van vorige week tegen Anderlecht. Opmerkelijk: voor het eerst sinds zijn komst zal van den Brom moeten schuiven in zijn basisopstelling.

Vier wedstrijden lang speelde Racing Genk met dezelfde basisopstelling. Carlos Cuesta is nog niet voldoende hersteld van de zware klap tegen zijn hoofd. Zo komt er een barst in de Colombiaanse muur achterin bij de Limburgers. En zo moet de Nederlandse coach van Racing Genk voor het eerst puzzelen, te meer omdat ook Maehle twijfelachtig is. De Deen verliet vrijdag vroegtijdig de training omwille van een probleem aan de heup, maar zou wellicht speelklaar geraken.

"Wouters zou een vervanger kunnen zijn, al zie ik meer een middenvelder in hem", vertelde van den Brom op de persbabbel." Ook Kouassi, die onder Wolf nog certitude was op het middenveld, is een optie als centrale verdediger.

Al kan John van den Brom ook omschakelen naar zijn geliefkoosde 4-3-3.