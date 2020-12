Koyi Myioshi ontbolstert op nieuwe positie: "Het was wingback of bank"

Geen Lamkel Ze meer op de flanken bij Antwerp, om de gekende redenen. Ook Aurelio Buta, die zich vorig jaar in de interesse van enkele Engelse clubs voetbalde, verkommert op de bank. Het is Koyi Miyoshi, de kleine Japanner, die tegenwoordig de rechterflank op zijn eentje afdweilt.

"De trainer overtuigde me om de uitdaging toch aan te gaan, ook omdat ik op andere posities misschien minder speelkansen zou krijgen en daardoor nu nog op de bank zou zitten. Voorlopig krijg ik nog steeds de voorkeur op Buta, maar ik voel dat hij de druk opvoert", vertelt Miyoshi in GVA.

De samenwerking met Laszlo Bölöni verliep erg moeizaam, aangezien zowel Miyoshi als de Roemeen het Engels niet machtig waren. "Bovendien liep er geen tolk rond en ben ik van nature een gesloten persoon. Dat bemoeilijkte de samenwerking. Maar nu volg ik drie keer per week Engelse les. Ten opzichte van een jaar geleden durf ik al veel meer initiatief nemen. Benson en Juklerod zijn de jongens waarmee ik het vaakst optrek."

Antwerp legde 1.2 miljoen neer om de aankoopoptie op de Japanner te lichten, die tot 2023 onder contract ligt op de Bosuil. Tot opluchting van Miyoshi. "Ik was verbaasd, want ik was drie maanden out en speelde niet al te veel daarna. Maar ik wilde graag in België blijven. Dit contract voor drie seizoenen is een volgende stap in mijn loopbaan", besluit Miyoshi.