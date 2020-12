Yohan Boli, ex-STVV, krijgt in Qatar nieuwe coach die Frankrijk naar wereldtitel loodste

Laurent Blanc zit al sinds 2016 zonder club en wordt regelmatig gesuggereerd als een subtop in Europa een nieuwe trainer zoekt. Maar Blanc zal zijn trainerscarrière niet in Europa nieuw leven inblazen.

Want vier jaar na zijn avontuur bij PSG, heeft Blanc een een job gevonden in Qatar. Volgens RMC zal hij naar Qatar trekken.

Daar wordt hij trainer van Al-Rayyan, waar voormalig STVV-speler Yohan Boli speelt. Een bestemming die ver wer ligt van de roddels de afgelopen jaren. Onder andere Chelsea, Lyon, Manchester United of Bayern Munchen zouden op een gegeven punt geïnteresseerd geweest zijn in de coach die al in 4 verschillende landen een trofee kon wegkapen.