Makelaar overtuigd dat dit Anderlecht zou groeien met Deschacht in de basis: "Oli laten vertrekken was grootste fout van het Brusselse bestuur"

Anderlecht leek bezig aan een opmars, maar na defensief blunderen tegen Charleroi werd het weer meteen met beide voetjes op de grond gezet. Makelaar Jacques Lichtenstein zegt nu dat Olivier Deschacht nog voor stabiliteit had kunnen zorgen bij paars-wit.

Anderlecht leek weer op volle toerental te draaien, maar daar kwam vrijdag op bezoek bij Charleroi verandering in. Na een teleurstellende wedstrijd ging het in de absolute slotfase defensief de mist in. Het keerde dan ook met een zure 0-1 nederlaag richting Brussel. Volgens makelaar Jacques Lichtenstein mist paars-wit de aanwezigheid van clubicoon Olivier Deschacht in de defensie.

Olivier Deschacht kreeg in 2018 te horen om zijn Anderlecht na 16 seizoenen trouwe dienst te verlaten. Jacques Lichtenstein, tevens de makelaar van Olivier Deschacht, vindt dat één van de vele fouten van het Brusselse bestuur: "Deze speler laten vertrekken was één van de vele fouten die het bestuur van Anderlecht heeft gemaakt. De club blijft dan ook wekelijks klungen in de Belgische competitie."

Het is maar de vraag of Olivier Deschacht zich ook in deze kern in de basis zou spelen bij Anderlecht. Ondanks het geklungel achterin tegen Charleroi lijkt het met Matt Miazga en Hannes Delcroix een sterk centraal duo gevonden te hebben. De ervaren verdediger was eerst nog aan de slag bij Lokeren, maar is ondertussen al aan zijn tweede seizoen bij Zulte-Waregem bezig.