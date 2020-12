Racing Genk knoopt aan met verdiende zege tegen KV Kortrijk: "Hoopvol voor de zware periode die eraan komt"

Racing Genk flitste, op het openingskwartier na, niet tegen KV Kortrijk. Een doelpunt in de eerste minuut van Arteaga maakte de klus voor de Limburgers heel wat eenvoudiger. John van den Brom kon best leven met de prestatie van zijn ploeg.

"Het is altijd lekker om binnen de minuut op voorsprong te komen. Want we begonnen al vaker erg slecht aan de wedstrijd, en dat was toch een dingetje in de kleedkamer. Na de goede start werden we iets te laks. We hamerden er voor de wedstrijd op dat het hun derde wedstrijd in een week was, maar we maakten er te weinig gebruik van", aldus van den Brom.

"De tweede helft was beter qua organisatie. En dan weet je dat er bij ons jongens rondlopen die een wedstrijd dood kunnen maken. En deze week was het Theo. Mooi dat we winnen, en dat we druk op Club Brugge kunnen opvoeren."

Het was puzzelen voor van den Brom, die Cuesta en Maehle moest missen. "Joakim kreeg donderdag een tik op training. Hij probeerde het vrijdag en vanmorgen, maar het ging echt niet. Volgende week zal echter geen probleem zijn voor hem! Maar het mooiste voor mij is dat Kouassi en Arteaga het goed hebben kunnen invullen. Dat is hoopvol voor de zware weken die er nog aan zitten te komen. Nu nog eentje te gaan tegen Waasland-Beveren, waarin we gaan proberen om het jaar mooi af te sluiten", besluit de Nederlander.