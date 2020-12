Véél goed nieuws bij Club met het oog op Slag om Vlaanderen: onder andere Vormer keert terug, ook Lang van de partij

De trein van Club staat weer goed op de rails en dat wil het onderstrepen in de Slag om Vlaanderen. Philippe Clement zal aardig wat opties hebben om uit te kiezen. Onder meer aanvoerder Ruud Vormer is weer beschikbaar. Noa Lang is ook inzetbaar nadat hij donderdag nog uitviel tegen Mechelen.

Club Brugge ontvangt om 13u30 KAA Gent in het Jan Breydelstadion met een behoorlijk brede kern. Ruud Vormer is verlost van zijn coronabesmetting en kan eventueel opnieuw zijn opwachting maken. Ook Schrijvers en Horvath keren terug in de selectie.

Ook voorin is er weer een optie extra door de beschikbaarheid van Emmanuel Dennis. Die is teruggekeerd uit Nigeria en kan dus ook weer in de Belgische competitie opgesteld worden. Zijn concurrenten in de aanval hebben het recent wel goed gedaan.

De grootste meevaller langs Brugse zijde is misschien wel dat ook Noa Lang erbij is. De Nederlander moest donderdag in de uitwedstrijd bij KV Mechelen na ruim een halfuur geblesseerd naar de kant. Hij is toch weer tijdig opgelapt voor het bezoek van Gent.