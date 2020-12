Buffalo's zijn klaar voor Club Brugge: "Zoals we nu bezig zijn, kunnen we daar ook iets rapen"

AA Gent pakte afgelopen week een 6 op 6 tegen Standard en ploeg-in-vorm Waasland-Beveren. Nu wacht een tripje naar Jan Breydel.

"Het stond de voorbije dagen beter dan de weken ervoor", aldus Alessio Castro-Montes. "Dat geeft vertrouwen voor de volgende matchen."

"6 op 6 is sowieso beter dan 0 op 6 om naar Club Brugge te trekken. Het vertrouwen is dus zeker gegroeid daardoor."

Alles is mogelijk in voetbal

Een gevoel dat ook werd gedeeld door Michael Ngadeu: "Ik ben ervan overtuigd dat we ook in Brugge iets kunnen rapen zoals we nu bezig zijn."

"Alles is mogelijk in het voetbal. We willen daar ook de nul houden en als het even kan ook graag de drie punten pakken."