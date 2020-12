Gents doelpunt is 'Vintage Vanhaezebrouck': "Zeiden dat ik goal moest claimen" en "Ja, dat heb ik graag ..."

AA Gent heeft 9 op 9 gepakt in de competitie en lijkt zo gelanceerd. "Of de trein vertrokken is? Ik hoop het", aldus matchwinnaar Castro-Montes. Al scoorde hij niet echt.

"Ze zeiden me om de goal te claimen. Ik denk dat ik de bal misschien wel raak, maar het is een owngoal van Ricca, dat klopt. Maar als ik daar niet ben, zal hij hem misschien niet binnenschuiven", aldus Castro-Montes na de 0-1 bij Club Brugge. Het doelpunt was wel vintage Vanhaezebrouck: "De coach gaf het na de match meteen mee dat hij dat wil zien, dat de linkervleugelverdediger de voorzet geeft voor de rechtervleugelverdediger of omgekeerd. Het was een mooie aanval." "Ja, dat zie ik enorm graag", pikte ook Hein Vanhaezebrouck in. "Dat dat na twee weken al gebeurd, is eigenlijk onvoorstelbaar. Er zijn natuurlijk nog heel veel dingen die nog beter kunnen, maar we hebben met veel hart gespeeld."