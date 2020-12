"Haatactie" van KAA Gent-supporters krijgt alsnog een staartje, Politie start onderzoek na het ophangen van een opgeblazen pop in Club Brugge-outfit aan brug

KAA Gent won zondagmiddag met het kleinste verschil op bezoek bij Club Brugge, maar het laatste rond "De slag om Vlaanderen" is nog niet gezegd. De Gentse politie start een onderzoek naar KAA Gent-supporters nadat zij een opgeblazen pop in Club Brugge-tenue aan een brug ophingen.

Geen supporters welkom in het voetbal, dus moesten de supporters op zoek naar alternatieven om hun spelers te motiveren voor "De slag om Vlaanderen". Enkele KAA Gent-supporters hingen een opgeblazen pop in Club-outfit op aan een brug boven de R4 in Gent. De actie met boodschappen als "Doe ze duud" (doe ze dood), krijgt alsnog een staartje. De Gentse politie start momenteel een onderzoek na het zien van de beelden op sociale media.

Extra pijnlijk voor de opzetters van het misnoegde initiatief. Hun spelers kregen deze boodschap niet te zien omdat de spelersbus van de Buffalo's een andere route genomen zou hebben dan eerst gepland. Gent won met het kleinste verschil op bezoek in Jan Breydel na een eigen doelpunt van Club Brugge-verdediger Federico Ricca.

Ondertussen heeft de club ook een reactie gedeeld via de officiele kanalen. Het bestuur is niet opgezet met het triestige initiatief.