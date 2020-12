Lior Refaelov moest in de eerste helft geblesseerd naar de kant: "Was erover aan het denken om hem te laten rusten, maar hij wilde spelen"

Antwerp heeft deze avond drie gouden punten gepakt op het veld van Waasland-Beveren. De club haalde het met 0-3 na doelpunten van Refaelov, Ampomah en Mbokani. Eén minpunt: Refaelov moest in de eerste helft met een blessure naar de kant.

Het is nog niet duidelijk of het om een ernstige blessure gaat, maar Refaelov had de voorbije dagen al last. "We wisten dat hij niet 100% was. Hij was niet 100% op training. Was erover aan het denken om hem te laten rusten, maar hij wilde spelen voor de club. Hij wilde zo snel mogelijk een overwinning. Hopelijk is het niet ernstig", aldus Leko.

De trainer van Antwerp had daarnaast nog lovende woorden voor zijn aanvallende middenvelder. "Hij was opnieuw een sleutelspeler met onder meer de vrije trap. Hij was de voorbije maanden vaak belangrijk. Hij wilde, ondanks dat hij last had, spelen en het bewijst hoe veel hij over heeft voor deze club. Chapeau voor zijn attitude", legde Leko uit.