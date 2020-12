Opnieuw pech voor Gentse sterkhouder tijdens topper in Brugge: "De nieuwe man van glas?"

Club Brugge en AA Gent speelden op zondagnamiddag de Slag om Vlaanderen op Jan Breydel. Dat leverde na een kwartier al een eerste, grote tegenslag op voor AA Gent.

UPDATE: Na de wedstrijd was ook Hein Vanhaezebrouck bezorgd, al had hij nog geen nieuws over de ernst van de blessure. "Het is afwachten, we gaan het morgen bekijken. Ik weet het niet, ik hoop dat het mee zal vallen."

Na een sprintduel met Brandon Mechele voelde Vadis Odjidja iets in zijn been en even later ging hij naar de grond. Mogelijk gaat het om een hamstringblessure.

Jammer voor Vadis eigenlijk. Wens je niemand toe. De nieuwe man van glas? Trouwens als je ooit Mechele onderschat: hij redt Deli #clugnt #makeworkersgreatagain — Victörsson (@_Victorsson) December 20, 2020

Op eigen kracht haalde hij de zijlijn nog, maar meteen was duidelijk dat het voor hem einde partij was en dat hij moest worden vervangen door Roman Bezus.

Door het coronavirus en een eerdere blessure miste de sterkhouder en kapitein van KAA Gent eerder dit seizoen in totaal ook al zes wedstrijden. Nu lijken de Buffalo's het opnieuw even zonder hem te zullen moeten doen.