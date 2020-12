Philippe Clement niet ontevreden na nederlaag: "Kan over niks klagen" en "In een volleybalmatch hadden wij altijd gewonnen"

Club Brugge ging in eigen huis onderuit tegen AA Gent. Toch was Philippe Clement niet helemaal ontevreden na de 0-1. "Dit is iets wat je moet verwerken, maar we zitten in de groeifase en zijn aan het verbeteren."

"Dit was zo'n dag waarin het niet meezit. Een beetje pech, volgens De Ketelaere ook een strafschop al kan ik dat niet beoordelen omdat ik het nog niet gezien heb. Maar we speelden een goede wedstrijd", vond de coach van Club Brugge. Niet klagen "Ik kan niet klagen van de prestatie van mijn jongens. We waren dominant op elk gebied van het voetbal. En dan moet je zo'n nederlaag kunnen verwerken. Het zou erger zijn moest het niet goed zijn geweest, dit kan gebeuren. Een accident de parcours? Zoiets, al kunnen we nog werken aan de details." "In voetbal kan alles, zei m'n collega eerder deze week. Wel: dat is gebleken. Als dit een volleybalwedstrijd was, dan hadden we deze match altijd gewonnen. Maar nu is het niet gebeurd. Maar ik kan mijn spelers niets verwijten of hen veel meer verwijten."