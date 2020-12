Politie start onderzoek naar Gent-fans die 'Club Brugge-pop' ophangen, Buffalo's veroordelen actie

Voor de wedstrijd tegen Club Brugge hebben een aantal fans van AA Gent spandoeken aan de R4 opgehangen. Die expliciete boodschappen zijn echter niet in goede aarde gevallen en de politie opent een onderzoek. Ook de club veroordeelt de actie van zijn fans.

“Doe ze duud” en een opgehangen opblaaspop in een outfit van Brugge. "Vecht voor onze stad” en “leef voor onze kleuren”, dat was er ook te zien en is uiteraard aanvaardbaar. De beelden werden op Instagram verspreid en de politie startte een onderzoek.

AA Gent neemt afstand van de actie. “KAA Gent nam met spijt kennis van de haatdragende boodschappen die deze namiddag werden geuit aan het adres van Club Brugge en haar supporters.”